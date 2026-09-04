Huracán Marie alcanza categoría 2 en el Pacífico y genera fuerte oleaje frente a México

El huracán Marie se intensificó a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson mientras continúa desplazándose sobre aguas abiertas del océano Pacífico, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

Marie se fortalece a categoría 2 y avanza lejos de Baja California

Su centrose ubicaba aproximadamente a 755 kilómetros al oeste-suroeste del extremo sur de Baja California, con vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora y ráfagas superiores.

Marie avanzaba hacia el oeste-noroeste a unos 15 kilómetros por hora, manteniéndose lejos de tierra.

Podría fortalecerse un poco más

De acuerdo con el análisis satelital del NHC, el huracán ha continuado ganando fuerza y podría experimentar un ligero fortalecimiento adicional durante las próximas horas.

Sin embargo, los meteorólogos prevén que las condiciones comiencen a ser menos favorables a partir del sábado, por lo que se espera un debilitamiento gradual del sistema.

Los vientos con fuerza de huracán se extienden hasta unos 75 kilómetros desde el centro, mientras que los de tormenta tropical alcanzan hasta 295 kilómetros.

Oleaje afectará costas de México

Aunque el núcleo del huracán permanece lejos del continente, las olas generadas por Marie continuarán afectando sectores de la costa del suroeste de México y la península de Baja California durante los próximos días.

Estas condiciones podrían provocar fuerte oleaje y corrientes peligrosas, especialmente para pequeñas embarcaciones y bañistas.

El Servicio Meteorológico Nacional recomendó extremar precauciones en estados como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán ante posibles efectos asociados con lluvias, viento y oleaje.

También pidió a la población y al sector marítimo atender las orientaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil de cada entidad.

Por el momento, el centro de Marie continúa alejándose sobre el Pacífico y no representa una amenaza directa de impacto en tierra.