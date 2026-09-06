Explosión de camión cisterna deja 11 muertos y siete heridos en Irán

Al menos 11 personas murieron y otras siete resultaron heridas después de que un camión cisterna cargado con combustible chocara contra un microbús y explotara en la provincia de Kurdistán, en el oeste de Irán.

Cisterna con combustible explota tras chocar contra microbús en Irán

El accidente ocurrió el sábado a eso de las 5:30 de la tarde, hora local, en la carretera Sanandaj-Hamedán, cerca de un puesto de control policial en las inmediaciones de Sanandaj, capital de la provincia.

Según los primeros reportes, el camión transportaba aproximadamente 20 mil litros de combustible y habría impactado por la parte trasera al minibús antes de producirse la explosión.

Los equipos de emergencia acudieron al lugar y trasladaron a siete personas heridas hacia distintos centros médicos para recibir atención.

La magnitud del incendio y la explosión obligó a desplegar un operativo de respuesta en la zona, mientras las autoridades iniciaban las investigaciones para determinar las causas exactas del siniestro.

Declaran dos días de luto

Tras la tragedia, el gobernador de Kurdistán, Arash Zerehtan Lahuni, declaró dos días de luto oficial en toda la provincia y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, también lamentó el accidente y pidió a las autoridades priorizar la atención a los heridos, el acompañamiento a las familias afectadas y una investigación exhaustiva de lo ocurrido.

El jefe de la Justicia de Kurdistán, Mohamad Yabari, se presentó en el sitio del accidente y ordenó la apertura de un expediente judicial para esclarecer las circunstancias del hecho.

Las primeras investigaciones apuntan a una posible avería en el sistema de frenos del camión cisterna como uno de los factores que podrían haber provocado el choque.

Las autoridades continúan recopilando evidencia y testimonios para determinar responsabilidades.