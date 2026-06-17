Buscan a familiares de nicaragüense fallecido en Honduras

La Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público de la República de Honduras emitió un aviso urgente este martes, con el objetivo de localizar a los familiares directos del ciudadano nicaragüense Walter Jorge Lacayo Solís, quien falleció en el vecino país.

Llamado urgente a familiares para identificación.

El reporte institucional detalla que el ahora fallecido era originario de Managua, Nicaragua, y que el levantamiento de su cuerpo fue realizado en las instalaciones del Hospital Escuela, ubicado en Tegucigalpa, Honduras.

Las autoridades forenses informaron que los restos del ciudadano ya se encuentran plenamente identificados, por lo que se requiere de manera inmediata la presencia de sus parientes consanguíneos para proceder con los trámites legales correspondientes y la entrega formal del cuerpo.

Asimismo, la entidad hondureña extendió muestras de pesar y solidaridad, solicitando a la vez el apoyo de la población para difundir el caso y facilitar el contacto con su familia.