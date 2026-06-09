Honduras: Rayo mata a trabajador agrícola durante tormenta en Atlántida

Henry Medrano, de 31 años, falleció tras ser alcanzado por un rayo mientras trabajaba en una plantación de piña en El Porvenir, Atlántida, durante una tormenta eléctrica registrada este martes.

Una tragedia enluta a una familia hondureña luego de que un trabajador agrícola perdiera la vida al ser alcanzado por un rayo mientras realizaba labores en una plantación de piña ubicada en el municipio de El Porvenir, departamento de Atlántida.

La víctima fue identificada como Henry Medrano, de 31 años de edad, quien se encontraba desarrollando su jornada laboral cuando una fuerte tormenta eléctrica sorprendió a varios trabajadores que realizaban actividades de campo en la zona.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió en la finca 208, localizada en el sector conocido como Zona de Pesca. En ese lugar, Medrano trabajaba como jornalero junto a otros compañeros cuando comenzaron las lluvias acompañadas de actividad eléctrica.