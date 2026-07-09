Viral: Marcela Reyes afirma tener dos cocodrilos en su estómago

Un insólito caso ha vuelto a captar la atención en las redes sociales tras la visita del periodista Jorge Balladares a Marcela Reyes, una mujer residente en la comunidad Nueva Coyolar, en Juticalpa, departamento de El Paraíso, en Honduras.

Marcela Reyes

Marcela asegura convivir desde hace 28 años con dos supuestos cocodrilos dentro de su estómago, a los cuales identifica con los nombres de «Freddy» y «Gustavo».

La mujer relató que su estado de salud ha empeorado drásticamente en los últimos cuatro meses, los cuales ha pasado postrada en una cama debido al dolor y a la fuerte desesperación que padece.

La entrevistada aseguró que los cocodrilos son exigentes y a veces le piden alimentos como sopa de res, la cual ella no puede comprar debido a sus limitaciones económicas.

Según su testimonio, siente molestias constantes, una llaga estomacal y mal olor en la boca, además de afirmar que los supuestos animales gritan, se comunican con ella y brincan con fuerza intentando salir de su cuerpo.

Reyes atribuye su condición actual a un presunto acto de brujería realizado por en el pasado, por dos mujeres identificadas como Damaris y Virginia, desencadenado por una antigua disputa de carácter sentimental.

La afectada confirmó que no se ha sometido a ningún tipo de examen médico desde hace casi tres décadas y que una consulta previa en un centro de salud no alivió sus dolencias, por lo que se ha refugiado en la oración.

Ante la falta de recursos económicos, Marcela Reyes hizo un llamado público a quienes deseen brindarle apoyo para trasladarse a recibir atención especializada, así como a líderes religiosos para que acudan a orar por su salud.