Magnate cripto ruso muere al accidentarse a 150 km/h en su Lamborghini

El empresario ruso de criptomonedas Alexéi Dolgij perdió la vida trágicamente esta madrugada cuando su lujoso Lamborghini Urus se estrelló, se volcó y terminó envuelto en llamas en el norte de Moscú. El accidente, que además cobró la vida de un amigo del empresario y dejó a otras dos personas hospitalizadas, según informan medios locales rusos.

Alexéi Dolgij

El accidente de tránsito ocurrió aproximadamente a la 1:30 de la madrugada (hora local) cuando el lujoso vehículo, valorado en más de 200,000 dólares, impactó violentamente contra una barrera de contención. El golpe fue tan potente que provocó que el auto diera varias vueltas antes de quedar volcado sobre su techo y estallar en llamas, dejando atrapados a sus ocupantes en un infierno de metal retorcido.

«El coche chocó contra una barrera, volcó y se incendió, causando la muerte de dos tripulantes: el empresario y su amigo», detalló el reporte oficial. La Policía de Tráfico de la capital rusa precisó además que «otras dos personas resultaron heridas y fueron hospitalizadas», aunque no se revelaron detalles sobre su estado de salud ni sus identidades.

Velocidad excesiva: la posible causa del desastre

ragedia en Moscú: auto de lujo termina envuelto en llamas con magnate cripto y amigo adentro

Las investigaciones preliminares apuntan a que el Lamborghini circulaba por la carretera a una velocidad de aproximadamente 150 kilómetros por hora, muy por encima de los límites permitidos en esa zona. A esa velocidad vertiginosa, «el conductor al parecer perdió el control del coche y no logró tomar una curva», según indicaron las autoridades de tránsito moscovitas.

El impacto del accidente fue amplificado por las impactantes imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales. «En la Red han aparecido imágenes que muestran las consecuencias del accidente. Se observa el automóvil de lujo volcado sobre su techo y envuelto en llamas», relatan los medios que han dado seguimiento al caso.

Las fotografías y videos muestran los restos carbonizados del que alguna vez fuera un imponente SUV de lujo, ahora reducido a un amasijo de metal irreconocible, testigo mudo de cómo la vida de un prominente empresario del mundo de las criptomonedas se apagó en cuestión de segundos.