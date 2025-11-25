Madre e hijo fallecen sepultados en un deslave durante una tormenta en Indonesia

Testigos captaron el momento exacto en el que un deslizamiento de tierra sepultó una casa en la que fallecieron una mujer y su hijo.

Una mujer y su hijo perdieron la vida en un deslave en Indonesia, luego de que ambos quedaran sepultados en una casa.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres (BNBP) de Indonesia, el hecho ocurrió en la localidad de Parombunan, al norte de la Isla de Sumatra.

Ahí, y según se puede observar en un video tomado por testigos, el deslizamiento sepultó el domicilio en lodo, piedras y tierra en apenas unos segundos, mientras que la gente presente observa sorprendida sin poder intervenir.

Posteriormente las autoridades locales confirmaron que el hecho provocó la muerte de una mujer y su hijo que se encontraban dentro de la vivienda al momento del desastre.