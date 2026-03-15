Kenia: 66 muertos por inundaciones, incluidos 8 niños

Al menos 66 personas, incluyendo 8 niños, fallecieron en Kenia debido a las fuertes inundaciones y lluvias torrenciales que afectan al país desde mediados de febrero, dejando a miles de desplazados. Nairobi es la región más afectada, registrando 33 víctimas mortales, seguida por el este y el valle del Rift.

Lluvias torrenciales dejan 66 fallecidos en Kenia desde febrero

El temporal ocasionó la destrucción de infraestructuras cruciales, tales como carreteras, puentes y líneas de suministro de agua, además de generar apagones eléctricos generalizados que complican la respuesta.

En la capital, Nairobi, se observaron escenas dramáticas de vehículos flotando y viviendas anegadas tras el desbordamiento de ríos como el Nairobi, Mathare y Ngong.

Las inundaciones impactaron fuertemente áreas residenciales, mercados y centros educativos, sumiendo a miles de familias en una situación de extrema vulnerabilidad.

🇰🇪 Imágenes de las severas inundaciones en Nairobi, Kenia. Se reportan, hasta el momento, 62 muertos. pic.twitter.com/p1bAbPCLP7 — Global News ESP (@GlobalNewsESP) March 14, 2026

Cruz Roja realiza rescates de emergencia

La Cruz Roja de Kenia mantiene equipos desplegados en el terreno, realizando rescates de emergencia exitosos, logrando salvar a personas atrapadas en vehículos de transporte público y a niños en viviendas inundadas en barrios como Kilimani. Los equipos trabajaron contrarreloj para evacuar a residentes de las zonas más afectadas.

El Departamento Meteorológico de Kenia advirtió que estas precipitaciones forman parte de una racha húmeda prolongada que comenzó a mediados de febrero, lo que provocó la saturación crítica de los sistemas de drenaje y empeoró los efectos.

Lluvias continuarán durante primera parte de temporada

Se espera que las lluvias intensas y las tormentas continúen durante la primera parte de la temporada, con el riesgo latente de nuevas inundaciones repentinas que podrían agravar la crisis humanitaria en el país africano.

Ante esta emergencia climática, el Gobierno keniano identificó treinta y siete barrios en la capital que están ubicados en zonas de alto riesgo por su proximidad a cauces fluviales, instruyendo la reubicación de sus habitantes.

Las comunidades rurales, por su parte, enfrentan adicionalmente la pérdida masiva de granjas y cultivos, lo que amenaza la seguridad alimentaria y agrava la situación socioeconómica en estas áreas vulnerables del país que dependen principalmente de la agricultura para su subsistencia.