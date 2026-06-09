Matrimonio se lanza junto a su hijo enfermo desde el piso 36 en Londres

Una pareja de origen indio, conformada por Rakesh Pai, de 47 años, y Aditi Paralkar, de 46, se lanzó al vacío junto a su hijo Sid, de 9 años, desde el balcón de su apartamento en el piso 36 de la torre UNCLE, en Londres, Reino Unido, luego de sufrir un quiebre emocional absoluto.

Aditi Paralkar

Informes de medios locales indican que la tragedia ocurrió el miércoles, después de que autoridades hospitalarias le negaran un tratamiento especializado al menor y le dieran el alta médica.

El pequeño padecía parálisis parcial, dificultades de aprendizaje, mudez y una enfermedad renal terminal, por lo que requería cuidados extremos que los padres asumían en total aislamiento.

Desde este edificio se lanzaron al vacío

Vecinos del exclusivo rascacielos residencial reportaron haber escuchado fuertes discusiones y gritos desesperados en la vivienda durante las últimas dos semanas.

La Policía Metropolitana investiga el caso como un homicidio-suicidio motivado por el desamparo médico y el desgaste de la salud mental de los progenitores ante la incurable realidad del niño.

