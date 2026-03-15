Guatemala: Aparatoso accidente deja 4 muertos, incluyendo un bebé

Un trágico accidente ocurrido en el kilómetro 54 de la autopista Palín-Escuintla cobró la vida de cuatro personas, incluyendo un bebé de 11 meses, luego de que un camión cargado con piedras perdió el control e invadió el carril contrario provocando una colisión que involucró cinco vehículos.

Tragedia en autopista guatemalteca: camión mata a 4 personas

Las víctimas fueron identificadas como Rosa Elvira Gómez, quien falleció tras ingresar a un centro asistencial, Carlos Enrique, Jennifer Gómez de 29 años y un menor de 11 meses.

Bomberos Alerta-3 GT, con sede en Cañaverales y Monterrey, Escuintla, fueron los primeros en atender la emergencia e informaron que las víctimas fallecidas en el lugar fueron tres hombres y en el hospital de Escuintla murió una mujer. En el centro asistencial quedó internada otra víctima en estado delicado.

Un lesionado fue atendido en la zona donde ocurrió el accidente, ya que no quiso ser trasladado para su atención, informó el comandante de la institución, Sergio García.

Video captado por conductor de autobús

El video fue captado por el conductor de un autobús que viajaba en la vía al momento exacto del percance vial. Las imágenes mostraron cómo el camión descontrolado cruzó el carril contrario y se estrelló contra los vehículos que circulaban en sentido opuesto, generando una cadena de colisiones que dejó un saldo fatal en la autopista guatemalteca.