Gobierno ruso confirma 13 muertes tras explosiones en empresa de Kopeysk

La cifra de muertes a causa de dos explosiones en la ciudad rusa de Kopeysk, en la región de Cheliábinsk, aumentó a 13, según informó este lunes el Gobierno regional tras completar las labores de verificación en el lugar del siniestro.

Explosiones en ciudad rusa de Kopeysk elevan cifra de muertos a 13 personas

«Después de una verificación, se ha compilado una lista de víctimas de la tragedia, que incluye a 23 empleados de una empresa. Se confirmó la muerte de 13 personas y sus cuerpos han sido recuperados en el sitio de la explosión«, informó el servicio de prensa gubernamental en un comunicado oficial sobre las explosiones ocurridas el miércoles por la noche en las instalaciones industriales.

El gobernador de la región de Cheliábinsk, Alexei Teksler, confirmó que varios heridos permanecen hospitalizados, algunos en condición grave, lo que mantiene en expectativa a las familias de los trabajadores afectados por esta tragedia industrial que ha conmocionado a la comunidad local.

Las autoridades rusas han sido enfáticas en aclarar que actualmente no existe ninguna amenaza para los residentes locales y que las explosiones no fueron provocadas por un ataque de dron, descartando así cualquier acción externa o sabotaje como causa del siniestro que cobró las vidas de los trabajadores de la empresa.

El Ministerio de Emergencias de Rusia indicó que continúa la búsqueda de otras posibles víctimas en el lugar de las explosiones, sugiriendo que la cifra de afectados podría modificarse conforme avancen las labores de rescate y verificación en las instalaciones dañadas de la empresa.