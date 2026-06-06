Familia entera es masacrada en su propia casa en Perú

Cuatro integrantes de una misma familia, entre ellos un adolescente de 15 años, fueron asesinados la noche del jueves 4 de junio en el asentamiento humano Santa Teresita, en Sullana, Piura (Perú), cuando dos sicarios irrumpieron en una vivienda y dispararon a quemarropa contra las víctimas reunidas en el exterior, informaron medios locales este viernes.

Según las cámaras de seguridad, los atacantes encapuchados llegaron en motocicletas, efectuaron más de 50 disparos en aproximadamente 40 segundos y huyeron del lugar. Uno de ellos incluso ingresó a la casa para continuar la balacera. Las víctimas fueron identificadas como Elar Claudio Salvador Atoche, de 33 años; Jatdar Jesús Loro Cornejo, de 18 años; Diego Arnaldo Meca Juárez, de 28 años, y el menor J.D.M.R., de 15 años. Un niño de 12 años resultó herido.