Etiopía declara duelo nacional por inundaciones que dejan 80 muertos

El parlamento de Etiopía declaró el viernes tres días de duelo nacional, mientras aumentó a 80 el número de muertos por las inundaciones y deslizamientos de tierra en la región sureña de Gamo.

Las lluvias torrenciales de esta semana en la remota zona de Gamo han causado una destrucción masiva.

En una carta publicada en Facebook, el parlamento declaró tres días de luto a partir del sábado «en honor a quienes perdieron la vida».

Al mismo tiempo, confirmó la muerte de 80 personas, mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate.

La policía había advertido anteriormente que el balance podría superar con creces los 100 fallecidos.