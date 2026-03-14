«Estamos inundados»: la emergencia por lluvias en Ecuador deja 11 muertos

Ecuador declaró la emergencia nacional por 60 días para hacer frente a una temporada intensa de lluvias que desde enero deja 11 muertos y miles de afectados, informó este viernes el ente gubernamental de gestión de desastres.

Las prolongadas precipitaciones con tormentas eléctricas han causado desbordamientos de ríos y derrumbes principalmente en las provincias costeras y andinas.

«Estamos inundados, no hay trabajo, no tenemos agua, no tenemos luz porque incluso ya cortaron la energía», dijo a la AFP Mariuxi Morales, una de las más de 50.000 afectadas que caminaba con el agua a la cintura en Babahoyo (suroeste), capital de Los Ríos.

El gobierno declaró la emergencia para «responder» a los «impactos negativos» de las lluvias, aseguró la Secretaría de Gestión de Riesgos en un comunicado. La decisión le permite evitar trámites burocráticos para facilitar la asistencia y acceder a fondos extra de emergencia.

En esa ciudad, de 125.000 habitantes, un hospital público suspendió la atención de pacientes con citas programadas debido a las inundaciones.