Devastación en Kenia: 43 muertos por inundaciones
Las fuertes lluvias registradas en Kenia provocaron inundaciones repentinas que dejaron al menos 43 muertos, según varios medios locales. El desastre afectó especialmente a la capital, Nairobi, donde ríos desbordados inundaron varias zonas de la ciudad y transformaron avenidas en auténticos ríos.
Las corrientes arrastraron vehículos, bloquearon carreteras y dejaron a numerosos conductores atrapados en medio del caos provocado por las precipitaciones torrenciales.
Aeropuerto internacional afectado
El fenómeno también provocó interrupciones en el suministro eléctrico y afectó el funcionamiento del aeropuerto internacional Jomo Kenyatta, donde varios vuelos fueron desviados.
La terminal aérea más importante del país experimentó serias dificultades debido a las inundaciones que alcanzaron las pistas y las instalaciones.
El presidente del país, William Ruto, anunció el despliegue de militares y equipos de rescate para apoyar las labores de emergencia en las zonas más afectadas por el desastre natural.
Las autoridades también comenzaron a distribuir alimentos y asistencia médica a las familias afectadas por el desastre.
Los equipos de rescate trabajaron contrarreloj para localizar personas desaparecidas y evacuar a residentes de las zonas más vulnerables ante la posibilidad de nuevas precipitaciones que agraven la situación en la capital keniana.
🇰🇪 El número de muertos por las fuertes lluvias e inundaciones en Nairobi, la capital de Kenia, y en otros lugares casi se ha duplicado hasta alcanzar 42.pic.twitter.com/UuFU0feIWp— News Day Mundo (@NewsDayMundo) March 9, 2026
Kenia bajo el agua: Tragedia nacional— Jhannely González | Periodista (@gazareportes_ve) March 9, 2026
Al menos 43 muertos tras inundaciones catastróficas en Nairobi. Las imágenes muestran avenidas convertidas en ríos que arrastran todo a su paso.
✅ El Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta presenta colapso y desvío de vuelos.
✅ El… pic.twitter.com/CDafzcRsNl
🇰🇪 Imágenes de las consecuencias de las inundaciones repentinas en el centro de Nairobi #Kenia— Noticiero Promar Tv (@notipromar) March 9, 2026
El número de muertos por las inundaciones en Nairobi y otras zonas de Kenia asciende a 43, según informes de medios locales pic.twitter.com/Eo27tJsjea