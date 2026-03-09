Devastación en Kenia: 43 muertos por inundaciones

Las fuertes lluvias registradas en Kenia provocaron inundaciones repentinas que dejaron al menos 43 muertos, según varios medios locales. El desastre afectó especialmente a la capital, Nairobi, donde ríos desbordados inundaron varias zonas de la ciudad y transformaron avenidas en auténticos ríos.

Inundaciones en Kenia dejan más de 40 muertos y colapsan aeropuerto de Nairobi

Las corrientes arrastraron vehículos, bloquearon carreteras y dejaron a numerosos conductores atrapados en medio del caos provocado por las precipitaciones torrenciales.

Aeropuerto internacional afectado

El fenómeno también provocó interrupciones en el suministro eléctrico y afectó el funcionamiento del aeropuerto internacional Jomo Kenyatta, donde varios vuelos fueron desviados.

La terminal aérea más importante del país experimentó serias dificultades debido a las inundaciones que alcanzaron las pistas y las instalaciones.

El presidente del país, William Ruto, anunció el despliegue de militares y equipos de rescate para apoyar las labores de emergencia en las zonas más afectadas por el desastre natural.

Las autoridades también comenzaron a distribuir alimentos y asistencia médica a las familias afectadas por el desastre.

Los equipos de rescate trabajaron contrarreloj para localizar personas desaparecidas y evacuar a residentes de las zonas más vulnerables ante la posibilidad de nuevas precipitaciones que agraven la situación en la capital keniana.

🇰🇪 El número de muertos por las fuertes lluvias e inundaciones en Nairobi, la capital de Kenia, y en otros lugares casi se ha duplicado hasta alcanzar 42.pic.twitter.com/UuFU0feIWp — News Day Mundo (@NewsDayMundo) March 9, 2026

Kenia bajo el agua: Tragedia nacional



Al menos 43 muertos tras inundaciones catastróficas en Nairobi. Las imágenes muestran avenidas convertidas en ríos que arrastran todo a su paso.



✅ El Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta presenta colapso y desvío de vuelos.

✅ El… pic.twitter.com/CDafzcRsNl — Jhannely González | Periodista (@gazareportes_ve) March 9, 2026