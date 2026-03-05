Derrumbe deja cuatro ancianos muertos en Brasil

El derrumbe de una residencia de ancianos dejó al menos cuatro muertos, en la ciudad de Belo Horizonte, en el sureste de Brasil, y los bomberos trabajan en la búsqueda entre los escombros de ocho desaparecidos.

En el momento del colapso, ocurrido en la madrugada, 29 personas se encontraban en el edificio de cuatro pisos, que también alojaba algunas viviendas y una clínica estética.

Se desconoce el estado de las ocho víctimas que estarían sepultadas entre los restos de la estructura, una montaña de trozos de paredes y vigas de hierro y tierra.