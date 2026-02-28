Congresistas de EE.UU. califican de ilegal ataque de Trump contra Irán

​El senador Edward J. Markey denunció que las acciones de Donald Trump elevan el riesgo de una guerra regional a gran escala.

​Legisladores del Partido Demócrata expresaron este sábado un enérgico rechazo a la participación de Estados Unidos (EE.UU.) en la ofensiva militar contra Irán. La operación, ejecutada en conjunto con Israel, ha sido catalogada por los congresistas como «ilegal e inconstitucional», al no contar con el aval del Capitolio y violar los procedimientos establecidos para el uso de la fuerza militar.

El senador Edward J. Markey denunció que las acciones de Donald Trump elevan el riesgo de una guerra regional a gran escala, poniendo en peligro tanto a civiles como a las tropas apostadas en Oriente Medio.

También acusó al mandatario de fabricar una amenaza nuclear inexistente para justificar agresiones como la «Operación Martillo de Medianoche», subrayando que incluso el secretario de Estado, Marco Rubio, reconoció que Teherán no está enriqueciendo uranio.

​Ante lo que considera una “crisis creada por Trump”, instó al congreso a votar de forma inmediata por la Resolución sobre Poder de Guerra, impulsada por los senadores Tim Kaine y Adam Schiff.

“Los estadounidenses no quieren otra guerra interminable en Oriente Medio. No quieren ver a jóvenes enviados al extranjero a una guerra interminable mientras sus familias en casa no pueden costear la atención médica. Si Trump no detiene esta guerra ahora, el Congreso debe hacerlo. No más guerra con Irán”, sentenció Markey.

Por su parte, el senador Tim Kaine calificó la agresión como un «error colosal e idiota», mientras que el también senador Andy Kim reiteró que el conflicto atropella los principios constitucionales del país.