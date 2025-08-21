type here...
Colombia: atentado terrorista deja 5 muertos y 14 heridos

Por Diana Alborán
Al menos cinco muertos y 14 heridos, todos civiles, dejó un atentado terrorista perpetrado la tarde de este jueves en las cercanías de la base aérea “Marco Fidel Suárez”, en Cali, Colombia.

«No es lo mismo un combate entre fuerzas que portan ambas armas que matar a civiles desarmados. En esa medida, lo que acontece precisamente en Cali, es un acto que irradia pánico en la población civil, asesinarla y de manera sistemática, y de tener un alto número de personas civiles asesinadas sistemáticamente», declararon las autoridades.

Durante este día, Colombia registró dos atentados, el primero ocurrió en Antioquia, tras el ataque a un helicóptero de la policía colombiana, que fue derribado por presuntos miembros de un grupo criminal.

