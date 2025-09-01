Chofer ebrio de camión recolector de basura mata a 6 personas en República Dominicana

Un triple choque dejó un saldo trágico de 6 personas fallecidas y al menos 19 heridos en la carretera La Otra Banda–Macao, específicamente en el sector La Ceiba del Salado, provincia La Altagracia, República Dominicana.

Tragedia en República Dominicana: 6 muertos en choque múltiple

El accidente ocurrió la noche del pasado sábado 30 de agosto, aproximadamente a las 11:00 p.m., según el reporte oficial de las autoridades dominicanas recogido por medios estadounidenses.

Todo comenzó cuando un camión recolector de basura marca Mack con placa L497988, manejado por José Laurencio Severino, de 47 años, impactó violentamente la parte trasera de una camioneta Toyota Tacoma, placa L004828, que transportaba a varias personas, en su mayoría de nacionalidad haitiana.

Segundos después, el mismo camión embistió a una motocicleta en la que viajaban dos personas. La fuerza del segundo impacto alcanzó también a un grupo de clientes que se encontraban en la acera de un bar consumiendo bebidas alcohólicas, aumentando el número de víctimas, según detalla el informe.

La gobernadora de La Altagracia, Daisy De Óleo de Bastardo, señaló que 4 de los fallecidos perdieron la vida instantáneamente en el lugar del siniestro, mientras que dos más murieron poco después de ser ingresados en el centro hospitalario.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Rosalva Yanairis Castro Yan, de apenas 13 años; Ingrid Yan Batiste, de 36 años; Milenor Yan, de 50 años; Yousekan Yan Rimpel, de 19 años; Jael Lauf, de 35 años; y Estefani Guraud, de 33 años.

Del total de 19 personas lesionadas, 7 adultos permanecen hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos con heridas de diversa gravedad, incluyendo a un paciente que requiere asistencia respiratoria mediante ventilación mecánica. Estos heridos graves están siendo atendidos en el Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de la Altagracia.

Otros accidentados fueron trasladados al Centro Médico Punta Cana para recibir atención especializada. Cinco menores de edad, con edades entre 7 y 13 años, recibieron atención médica por politraumatismos en el Hospital Provincial Materno Infantil Nuestra Señora de la Altagracia; tres de ellos se encuentran en condición crítica.

Una fuente consultada por el diario Listín Diario reveló un dato crucial para la investigación: el conductor del camión recolector, José Laurencio Severino, tenía 0.42 grados de alcohol durante las pruebas realizadas tras el accidente. Como consecuencia, el conductor permanece detenido mientras las autoridades profundizan las investigaciones.