Capturan a mujer acusada de ahogar a su bebé en España

Una mujer cuya identidad no fue difundida fue detenida acusada de matar presuntamente a su hija de año y medio, a la que podría haber ahogado en el barrio marinero de San Cristóbal.

La detención ocurrió después de que vecinos de la zona alertasen de que una mujer deambulaba con un bebé mojado en brazos y con síntomas de ahogamiento.

Cuando los agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar, intentaron reanimar a la bebé y avisaron a los servicios sanitarios de emergencia. La menor fue trasladada al Hospital Insular Materno Infantil de la capital grancanaria, donde falleció.

El Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia en Las Palmas de Gran Canaria se ha hecho cargo del caso, que investiga las circunstancias de lo sucedido, y ha decretado el secreto de sumario.