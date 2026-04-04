Brasil: 4 fallecidos al impactar avioneta contra restaurante

Cuatro personas murieron luego de que una aeronave se estrelló contra un restaurante en Capão da Canoa, en la Costa Norte de Rio Grande do Sul, Brasil.

Las víctimas fueron los empresarios Déborah Belanda Ortolani y Luis Antonio Ortolani, el socio de la empresa aeronáutica Renan Saes y el piloto Nelio Pessanha, quienes se encontraban a bordo del avión al momento del impacto.

De acuerdo con diversos medios, el Departamento de Bomberos confirmó que todas las personas a bordo fallecieron en el accidente.

Las autoridades informaron que la aeronave había despegado desde São Paulo y que el siniestro ocurrió ayer viernes alrededor de las 10:40 horas, en la Avenida Valdomiro Cândido dos Reis, una zona residencial.

De acuerdo con la Brigada Militar, “según información preliminar, la aeronave volaría a baja altitud, momento en el que comenzó a perder altura y cayó”.

Antes de estrellarse contra el restaurante, que se encontraba cerrado, el avión habría impactado contra un poste cerca del final de la pista.

El choque provocó una explosión que fue captada por cámaras de seguridad de las autoridades de Brasil.

El incendio fue controlado posteriormente por equipos de emergencia, mientras que el tráfico permaneció bloqueado en la zona.

El caso quedó bajo investigación para determinar las causas del accidente, mientras que los equipos técnicos continúan con las diligencias en la zona.‎