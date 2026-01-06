Al menos 16 muertos por inundaciones repentinas en Indonesia

Las autoridades indonesias confirmaron este martes que 16 personas perdieron la vida por las inundaciones devastadoras que azotaron la provincia de Célebes Septentrional, al norte del país. Las islas Sitaro resultaron las más afectadas por esta tragedia natural que tomó por sorpresa a muchos pobladores.

Indonesia 16 muertos por inundaciones repentinas en el norte

El fenómeno ocurrió de manera repentina tras las lluvias torrenciales del lunes, que provocaron corrimientos de tierra y dejaron una estela de escombros y lodo, según informó la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres (BNPB).

La situación obligó a cientos de personas a abandonar sus casas. Muchas familias salieron solo con lo que tenían puesto cuando vieron que el agua comenzó a inundar sus barrios enteros.

Las autoridades declararon la emergencia nacional para facilitar la movilización de recursos y acelerar la entrega de ayuda. Esta medida permitirá una respuesta más efectiva en las zonas afectadas del archipiélago.

Indonesia, formado por más de 17,000 islas, sufre frecuentemente el impacto de fuertes lluvias e inundaciones debido a su ubicación geográfica y sus características climáticas particulares, según explicó la agencia de noticias Antara.

Esta nueva tragedia golpea a Indonesia cuando aún no se recupera del desastre de diciembre pasado, cuando más de 800 personas fallecieron por inundaciones que afectaron principalmente a la isla de Sumatra tras el paso del ciclón ‘Senyar’.