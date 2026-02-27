Al menos 15 fallecidos por el accidente aéreo en Bolivia

Una aeronave de la Fuerza Aérea Boliviana, que estaba cargado con valores, salió de la pista aeroportuaria y arrolló varios vehículos. El accidente provocó fallecimientos, heridos y daños materiales.

El accidente aéreo de El Alto ha causado caos y consternación en la zona de La Costanera. El avión salió de la pista aeroportuaria y causó daños humanos y materiales. Según el comandante nacional de bomberos, Pavel Tovar, hay al menos 15 fallecidos. Hay decena de heridos han sido derivados al hospital norte.

La aeronave quedó completamente destruida. Se trata de un Hércules C-130 con matrícula FAB-081, perteneciente a la Fuerza Aérea Boliviana.

Además, se han reportado preliminarmente 15 vehículos dañados.