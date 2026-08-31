Los herederos anuncian el «Dollyfest», mientras la reina del country se convierte en la artista más escuchada tras su fallecimiento

Los herederos de la icónica cantante de música country Dolly Parton anunciaron la celebración oficial del «DollyFest», un magno evento internacional creado para honrar la vida, la música y el legado de la inolvidable artista. Este gran anuncio llega en un momento de profundo fervor popular, ya que la intérprete se ha convertido en la artista más escuchada en las plataformas de streaming a nivel mundial desde su fallecimiento.

El festival se llevará a cabo durante dos fines de semana consecutivos en 2027, con una propuesta innovadora que se celebrará de forma simultánea en dos continentes, teniendo como sedes principales a Nashville (Estados Unidos) y Londres (Reino Unido). El patrimonio de la artista y su equipo de producción definen la cita como una gran fiesta mundial autorizada en su honor.

Originalmente, el proyecto estaba planeado para coincidir con el cumpleaños de la cantante; sin embargo, tuvo que ser pospuesto debido a los problemas de salud que padecía la estrella, quien falleció recientemente tras una breve batalla contra el cáncer. Aunque el festival formaba parte de sus planes a futuro y no pudo consolidarlo en vida, sus herederos decidieron convertirlo en una realidad bajo el lema de que esto es exactamente «lo que Dolly haría».

Los organizadores informaron que las fechas exactas, el cartel con los artistas invitados y la venta de entradas se darán a conocer próximamente a través de sus canales oficiales.