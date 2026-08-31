Danna y Belinda desatan polémica: acusan a su canción «Dolce Vita» de plagiar a Paulina Rubio

Danna y Belinda se encuentran en el centro de una fuerte polémica tras el lanzamiento de su colaboración en el sencillo «Dolce Vita», estrenado el pasado 27 de agosto. A pocos días de su debut, usuarios en redes sociales comenzaron a señalar notables similitudes entre este nuevo tema y algunos de los grandes éxitos de Paulina Rubio, desatando acusaciones de plagio en internet.

La controversia gira principalmente en torno a las semejanzas musicales, pues los internautas aseguran que la progresión de acordes, las secuencias de sintetizadores y la base bailable recuerdan de inmediato a temas clásicos como «Sexy Dance» y «Y yo sigo aquí». Además de la estructura de los coros, las críticas apuntan a ciertos arreglos vocales y a una estética visual veraniega en el videoclip que evoca la era dorada de «La Chica Dorada» a principios de los años 2000.

Por otro lado, los fanáticos y analistas musicales defienden el tema argumentando que no se trata de una copia, sino de un tributo consciente al género Eurodance y al pop clásico que marcó aquella época. Dado que Danna ha mencionado previamente que su música busca rescatar dichos sonidos, muchos consideran que estas referencias forman parte de un concepto nostálgico planeado.

Hasta el momento, la discusión se mantiene exclusivamente en el terreno digital, ya que ninguna de las artistas involucradas, ni Paulina Rubio, ha emitido declaraciones oficiales al respecto, ni existe ninguna acción legal de por medio mientras el tema continúa sumando reproducciones.