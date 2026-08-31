Lionel Richie es hospitalizado y se encuentra en cuidados intensivos

Preocupación entre los seguidores de Lionel Richie, luego de que el reconocido cantante estadounidense fuera hospitalizado y trasladado a la unidad de cuidados intensivos en un centro médico de St. Louis, Missouri.

De acuerdo con reportes el artista, de 77 años, acudió al hospital después de ofrecer un concierto el pasado sábado en el anfiteatro The Muny. Su ingreso habría sido como medida de precaución para realizarle diferentes pruebas médicas, mientras los especialistas investigan una posible deshidratación leve.



Durante su presentación, Richie interpretaba su famoso tema “All Night Long”, cuando pidió a su equipo que le llevara un taburete para poder sentarse y terminar el espectáculo.

Este nuevo episodio de salud ocurre apenas unos meses después de otro incidente. En junio, durante un concierto en St. Paul, Minnesota, el cantante tuvo que interrumpir su presentación después de sentirse mareado y extraño sobre el escenario.

En aquella ocasión fue atendido por paramédicos y trasladado a un hospital, mientras dos conciertos posteriores fueron pospuestos.

Hasta el momento, el equipo de Lionel Richie no ha confirmado oficialmente si sus próximos conciertos serán cancelados o reprogramados. Según los reportes, el artista espera recibir el alta médica este martes.