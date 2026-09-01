Tributo al rey del pop en managua 2026: una noche inolvidable de música y baile

AC Producciones presenta Tributo al Rey del Pop, un espectáculo único lleno de música, emoción y una energía vibrante que promete hacer historia. Este evento apto para toda la familia rinde homenaje a la música, el legado y a la leyenda que vive para siempre, ofreciendo una experiencia escénica inolvidable.

El show contará con la participación de 3 imitadores profesionales respaldados por bailarines, un cantante y un guitarrista en vivo. Los asistentes podrán disfrutar de coreografías espectaculares, vestuarios originales y una producción técnica de primer nivel diseñada para revivir los grandes éxitos de la icónica superestrella de la música.

La cita es el viernes 4 de septiembre de 2026 a las 7:00 P.M. en el Teatro Espacio Abierto Las Palmas, ubicado de la Estatua de Montoya 3 cuadras abajo y 75 varas al lago, en Managua, Nicaragua.

La Entrada General tiene un precio de C$300 Córdobas. Las entradas se pueden adquirir en los puntos de venta autorizados y a través de las redes oficiales de AC Producciones.