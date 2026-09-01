Premios juventud se trasladan por primera vez a España

Los Premios Juventud 2026 llegan con una edición histórica dedicada a celebrar lo mejor de la música latina. Por primera vez en sus 23 años de trayectoria, la reconocida entrega de premios dejará sus sedes habituales en América para trasladarse a Europa, teniendo como escenario el prestigioso Auditorio Starlite de Marbella, en Andalucía, España. Bajo el lema “Conéctate al Vibe”, la gala reunirá a decenas de figuras internacionales en una velada repleta de música en vivo, momentos de alfombra roja y sorpresas exclusivas.

La competencia de este año está encabezada por el cantante mexicano Carín León, quien lidera la lista de nominados al acumular nueve menciones en diferentes categorías. Detrás de él se encuentran figuras como Beéle, Kany García y Rauw Alejandro, cada uno sumando siete nominaciones. Además, la gala otorgará el prestigioso reconocimiento especial “Agente de Cambio” a Antonio Banderas, La Oreja de Van Gogh, Marc Anthony y Yandel, en homenaje al impacto social, cultural y artístico que han construido a lo largo de sus destacadas trayectorias.

La noche estará marcada por actuaciones en directo de alto nivel que pondrán a bailar a la audiencia. Entre los espectáculos confirmados destaca la presentación del cantante español Quevedo, quien interpretará un variado popurrí con temas como “Columbia”, “Al golpito” y “La graciosa” junto a Elvis Crespo.

Por su parte, Farruko y Greeicy subirán al escenario para presentar “Yapaque”, el exitoso sencillo de EDM que conquistó los primeros lugares de las listas. A la lista de números musicales se suman artistas como Ana Mena, Ángela Aguilar, Camilo, Christian Nodal, Eladio Carrión, Elena Rose, Juan Magán, Kenia Os, Mau y Ricky, Morat, Natanael Cano, Santos Bravos, Silvestre Dangond, Wisin, Xavi y La Oreja de Van Gogh.

La previa arrancará con el especial de alfombra roja “Noche de Estrellas” los fanáticos podrán sintonizar el evento completamente en vivo a través de la app de ViX y el canal oficial de YouTube.