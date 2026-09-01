Guerra en la familia quintanilla: A.B. confirma demanda contra Suzette y estalla la polémica por el legado de Selena

El imperio construido alrededor del legado de la «Reina del Tex-Mex» enfrenta su momento más crítico. A.B. Quintanilla ha confirmado públicamente que inició un proceso legal contra su propia hermana, Suzette Quintanilla, rompiendo años de hermetismo familiar y desatando una fuerte controversia.

De acuerdo con diversos reportes y datos difundidos por el periodista Javier Ceriani, el conflicto escaló tras revelarse una presunta demanda exigiendo cerca de 48 a 50 millones de dólares por concepto de regalías no pagadas y falta de transparencia en la administración de la música de Selena. A este reclamo financiero se le suma la versión de que Suzette estaría contemplando vender hasta el 50% de los derechos comerciales y del catálogo de la artista —operación estimada en unos 30 millones de dólares—, decisión a la que A.B. se habría opuesto rotundamente.

Ante el revuelo ocasionado en redes sociales, el propio productor y fundador de Kumbia Kings emitió un comunicado oficial confirmando la existencia de la querella. En la misiva, explicó que la decisión es el resultado de «años de situaciones acumuladas y decisiones» dentro del círculo familiar que durante mucho tiempo prefirió callar por lealtad, pero asegurando que descubrió hechos que lo dejaron profundamente impactado.

Mientras el compositor de éxitos como «Como la flor» y «Amor prohibido» afirmó que hablará con pruebas en el momento procesal adecuado, Suzette Quintanilla ha mantenido silencio y no ha emitido declaraciones respecto a las acciones legales presentadas en su contra.