Shakira hace historia con “Dai dai”: supera los 1.000 millones de reproducciones en youtube y lidera los listados de billboard

La estrella colombiana Shakira sumó un nuevo e impresionante hito a su trayectoria musical gracias a “Dai Dai”, la colaboración que realizó junto al artista nigeriano Burna Boy y que fue seleccionada como la canción oficial del Mundial 2026. El videoclip oficial logró rebasar la marca de los 1.000 millones de reproducciones en YouTube en un tiempo récord de menos de tres meses desde su lanzamiento.

Presentado en mayo en el marco de la campaña oficial de la FIFA para el torneo, el tema se convirtió en la primera canción lanzada en 2026 en alcanzar las mil millones de visualizaciones en la plataforma. Cabe destacar que los beneficios generados por el sencillo fueron destinados al Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA.

Emocionada por la respuesta del público, la intérprete compartió un mensaje a través de sus redes sociales: «Mil millones de reproducciones están más allá de mis sueños. Gracias al apoyo de mis increíbles fanáticos por hacerlo posible. ¡Los amo!»

El impacto de “Dai Dai” trascendió las plataformas digitales. La canción tuvo un rol protagónico durante el evento deportivo, siendo interpretada por Shakira y Burna Boy en la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo, además de sonar nuevamente durante la gran final.

Paralelamente, el tema conquistó las listas de popularidad en Estados Unidos. La canción escaló hasta el primer puesto del ranking Rhythmic Airplay de Billboard, que mide la difusión radial en el país norteamericano. Este hito representa el primer número uno de Shakira en dicho listado tras 12 ingresos previos, superando la marca que ostentaba desde 2006 cuando “Hips Don’t Lie” (junto a Wyclef Jean) alcanzó el quinto lugar.

Con este nuevo récord, Shakira reafirma su indiscutible e histórica conexión con los grandes himnos de las citas mundialistas, recordando el impacto global que en su momento dejaron éxitos inolvidables como “Waka Waka” (Sudáfrica 2010) y “La La La” Brasil 2014.