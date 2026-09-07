Lucerito Mijares habría sido hospitalizada de emergencia en Ciudad de México

La cantante Lucerito Mijares, hija de los reconocidos artistas mexicanos Lucero y Manuel Mijares, habría sido hospitalizada de emergencia la tarde de este lunes 7 de septiembre en la Ciudad de México.

Según una fuente cercana consultada por el medio, la joven habría ingresado a un hospital luego de presentar un cuadro cuyo diagnóstico preliminar sería apendicitis.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente el nombre del hospital al que habría ingresado ni se conoce con certeza cuál es su estado actual de salud. Tampoco existe

confirmación sobre si habría sido sometida a una intervención quirúrgica o si permanece bajo observación médica.

La noticia ha generado preocupación entre sus seguidores, quienes permanecen atentos a cualquier comunicado oficial de la familia o del equipo de la cantante.

La información continúa en desarrollo y, por ahora, se recomienda tomar con cautela las versiones que circulan en redes sociales hasta que exista una confirmación oficial.

Lucerito Mijares ha construido una carrera propia dentro de la música y el entretenimiento, además de ser reconocida por ser hija de dos de las figuras más importantes de la música mexicana, Lucero y Mijares.