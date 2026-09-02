¡Nació el primer nieto de John Lennon!

Una nueva generación llega a la familia de una de las leyendas más importantes de la música. John Lennon ya tiene un nieto, luego del nacimiento de Aurelius, hijo de Sean Ono Lennon.

El pequeño Aurelius es el primer hijo del menor de los hijos de John Lennon y Yoko Ono, quien actualmente tiene 50 años.

Sean Ono Lennon está casado con la artista y modelo Charlotte Kemp Muhl, con quien mantiene una relación alejada de los reflectores y de la exposición mediática que durante décadas acompañó a su famosa familia.

El nacimiento de Aurelius convierte a John Lennon, fallecido en 1980, y a Yoko Ono en abuelos, marcando así la llegada de una nueva generación dentro de la familia del legendario integrante de The Beatles.