¡Miley Cyrus deja atrás su famoso apellido y ahora quiere que la llamen solo “Miley”!

Miley Cyrus sorprendió a sus millones de seguidores al eliminar el apellido “Cyrus” de sus redes sociales y comenzar a presentarse públicamente simplemente como “Miley”.

La modificación fue detectada en sus perfiles digitales y en su página oficial, donde la artista ahora utiliza únicamente su nombre de pila, generando todo tipo de comentarios entre sus fanáticos.

El cambio llega justo cuando la cantante prepara una nueva etapa musical. Miley anunció su décimo álbum de estudio, “Bass Persuades”, que será lanzado el próximo 18 de septiembre de este año.

Además, la artista tiene previsto regresar a los escenarios con dos presentaciones especiales en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, programadas para el 16 y 18 de octubre.

La decisión de utilizar solamente “Miley” ha provocado comparaciones con grandes figuras de la música que son reconocidas por un solo nombre, como Cher, Madonna, Prince y Beyoncé. Su padre, Billy Ray Cyrus, incluso respaldó públicamente la decisión y la calificó como una evolución natural para su hija.