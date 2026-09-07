Concierto de The Chainsmokers en california termina con 14 hospitalizados; autoridades sospechan intoxicación

Un concierto del exitoso dúo de música electrónica The Chainsmokers, celebrado en San José, California, terminó en una intensa movilización de los servicios de emergencia después de que 14 personas fueran hospitalizadas de urgencia.

De acuerdo con los reportes de las autoridades locales y medios como la cadena NBC, los hechos ocurrieron durante la presentación al aire libre que el proyecto ofreció en el parque Discovery Meadow. Durante el evento, los cuerpos de rescate recibieron múltiples llamadas de auxilio debido a diversas emergencias médicas entre los asistentes.

Tras una valoración inicial, los paramédicos determinaron trasladar a 14 personas a distintos hospitales de la zona. Aunque las investigaciones continúan en curso y no se ha emitido un parte médico detallado sobre el estado de salud de todos los afectados, las autoridades policiales y de servicios médicos señalaron que preliminarmente se sospecha de casos de intoxicación (relacionados con el consumo excesivo de alcohol), así como complicaciones derivadas del ambiente y las condiciones del evento masivo.

El incidente ensombreció lo que pretendía ser una noche de fiesta y música para los fanáticos del dúo nominado al Grammy, poniendo nuevamente sobre la mesa la seguridad y el control de sustancias en los festivales y conciertos masivos de música electrónica.