Ariana Grande se despide de los escenarios y anuncia una pausa en su carrera

Ariana Grande cerró una importante etapa de su carrera con una emotiva despedida en Londres, donde concluyó su gira Eternal Sunshine Tour y anunció una pausa temporal de la vida pública.

La cantante estadounidense ofreció su último concierto el 1 de septiembre en el O2 Arena de Londres, poniendo punto final a una gira de 41 presentaciones por Estados Unidos, Canadá y Reino Unido.

Entre lágrimas, Grande agradeció a sus seguidores por acompañarla durante esta etapa y aseguró que siempre atesorará la experiencia.

La artista de 33 años había anunciado en agosto que, una vez terminada la gira, se alejaría temporalmente de los reflectores y de las apariciones públicas, debido al constante escrutinio al que ha estado sometida. Sin embargo, Grande aclaró que esta decisión no fue impulsiva ni una reacción a las críticas recientes, sino un plan que había tomado desde hace tiempo.

Como parte de este retiro temporal, la intérprete de Thank U, Next también abandonó su participación en el musical “Sunday in the Park with George”, producción que estaba prevista para Londres en 2027 y en la que compartiría escenario con su compañero de Wicked, Jonathan Bailey.

Aunque Ariana Grande se tomará un descanso de los escenarios y de la exposición pública, no se trata de un retiro definitivo de su carrera artística. La cantante continuará vinculada a algunos proyectos, incluido el cine, mientras se toma este tiempo para sí misma.