Oscar d’León recibirá el prestigioso premio leyenda en los premios a la herencia hispana

La Fundación Herencia Hispana anunció que el icónico cantante y músico venezolano Oscar D’León, mundialmente conocido como “El Sonero del Mundo”, será galardonado con la codiciada distinción Premio Leyenda durante la edición número 39 de los Premios a la Herencia Hispana.

Este reconocimiento celebra la tremenda trayectoria artística del salsero, quien acumula más de cinco décadas de carrera ininterrumpida llevando la música tropical por todos los rincones del planeta. Con éxitos que han puesto a bailar a generaciones enteras, D’León se ha consolidado como uno de los máximos exponentes de la salsa y un pilar fundamental de la cultura latinoamericana a nivel global.

Los galardones, creados en 1987 para commemorar la creación del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos, se han convertido en uno de los tributos más importantes otorgados por y para latinos. La distinción reconoce la excelencia, la visión y el impacto cultural de figuras que enaltecen a la comunidad hispana en campos como las artes, los deportes, la ciencia y el liderazgo.

Con este homenaje, el nombre de Oscar D’León se suma al prestigioso grupo de leyendas de la música que han dejado una huella imborrable en la historia de la cultura hispana en Estados Unidos y el mundo.