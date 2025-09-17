type here...
Farándula

Rapera Cardi B revela que está esperando a su cuarto hijo

Por Quique GonCan
En una noticia que ni siquiera había revelado a sus padres, la cantante estadounidense Cardi B dio a conocer que está esperando a su cuarto hijo.

La rapera de 32 años reveló en una entrevista, emitida este miércoles, que está embarazada y que su cuarto hijo nacerá antes del inicio de su gira en febrero.

«Voy a tener un bebé con mi novio, Stefon Diggs», declaró Cardi B a la presentadora Gayle King en una entrevista pregrabada.

En respuesta a los mensajes de felicitación de King, la cantante Belcalis Almánzar, nombre real de Cardi B, expresó su agradecimiento y compartió que se encuentra «Emocionada».

«Estoy feliz. Siento que estoy en un buen momento. Me siento muy fuerte, muy poderosa por todo este trabajo, pero lo hago mientras estoy creando un bebé».

