Ballet Folklórico mestizaje celebrará su 26 aniversario con una gran presentación en el Teatro Nacional Rubén Darío

El Ballet Folklórico Mestizaje celebrará su 26 aniversario con un espectáculo especial titulado “Un legado que se baila, una historia que se vive”, una gala dedicada a exaltar las tradiciones, la cultura y el folclor nicaragüense.

La celebración se realizará el próximo domingo 6 de septiembre de 2026, a las 6:00 de la tarde, en la Sala Mayor del Teatro Nacional Rubén Darío, donde el público podrá disfrutar de una puesta en escena llena de música, danza y color.

Como parte de este 26 aniversario, Mestizaje contará con invitados especiales como la Agrupación Alma Pinolera, Marimba Pedro Muñoz, la Casa de Cultura y Creatividad Bayardo Ortiz y Tlamati Ballet Folclórico.

Los boletos tienen un costo de 300 córdobas en Platea, 350 córdobas en Primer Balcón y 200 córdobas en Segundo y Tercer Balcón.