Internan al guitarrista de AC/DC en Buenos Aires a días de sus conciertos

El guitarrista de la legendaria banda AC/DC, Stevie Young, fue internado en Buenos Aires tras presentar un malestar físico a su llegada a la ciudad.

Según se informó, el músico de 69 años no se sentía bien, por lo que fue ingresado por precaución a un centro médico, donde actualmente se le realizan diversos estudios para evaluar su estado de salud.

A pesar de la preocupación inicial, desde el entorno de la banda aseguraron que el artista se encuentra estable, de buen ánimo y bajo observación médica, lo que ha llevado tranquilidad a sus seguidores.

La hospitalización ocurre a pocos días de los esperados conciertos de la agrupación en el estadio River Plate, como parte de su gira internacional “Power Up Tour”, que marca su regreso a Argentina tras varios años de ausencia.

Hasta el momento, no se han reportado cambios en la agenda de presentaciones, y el propio guitarrista mantiene su intención de subir al escenario en los próximos días.