Nicaragua Emprende 2026 abre 13 de julio y reunirá 130 negocios

El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio para la Promoción de Emprendimientos y la Comisión Nacional de Economía Creativa, realizó en el Centro de Convenciones Olof Palme el lanzamiento oficial de la novena edición de «Nicaragua Emprende 2026».

Abren convocatoria para Nicaragua Emprende 2026 con enfoque en transformación digital

Bajo el lema “Impulsando tu negocio hacia el futuro digital”, el evento principal se desarrollará del 4 al 6 de septiembre de 2026.

Esta nueva edición se centrará en dotar a los negocios de herramientas tecnológicas, inteligencia artificial, comercio electrónico y marketing digital.

Las inscripciones para los emprendedores de todos los sectores productivos del país estarán abiertas a partir del 13 de julio y cerrarán el próximo 13 de agosto de 2026.

El registro se puede realizar a través de los canales digitales habilitados o en las delegaciones del Ministerio.

La plataforma proyecta reunir a más de 130 emprendimientos de todo el país.

Los participantes contarán con espacios de exhibición, comercialización, ruedas de negocios, conferencias especializadas, talleres interactivos y asesoría institucional para la formalización de sus marcas.

Durante el lanzamiento, las autoridades destacaron que, desde su creación en 2018, Nicaragua Emprende ha impulsado a más de 960 negocios, generando ventas superiores a los 11 millones de córdobas y concretando más de 500 enlaces comerciales a nivel nacional.