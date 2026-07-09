Artesanía MABA más de 40 años preservando el arte de la palma en Masaya

Doña Marina Barrios López ha dedicado más de 40 años de su vida a transformar la palma en piezas artesanales que reflejan la identidad y la cultura de Nicaragua.

Doña Marina Barrios López

Lo que inició como un aprendizaje al lado de su madre, hoy se ha consolidado como «Artesanía Maba», un emprendimiento familiar que mantiene vivo un oficio transmitido de generación en generación.

El negocio destaca por la elaboración completamente a mano de sombreros, canastas, abanicos, chischiles y penachos de palma, utilizando técnicas ancestrales que conquistan tanto a compradores nacionales como a turistas.

Más allá de la comercialización, este taller representa el esfuerzo de una mujer por preservar el legado de su familia y aportar activamente a la economía de su comunidad.

Para quienes deseen conocer y adquirir estos productos tradicionales, Artesanía Maba se encuentra ubicada del Colegio Salesiano, tres cuadras al sur y una cuadra al oeste, en la ciudad de Masaya.

También tienen habilitada la línea telefónica 5773-4883 para atención directa.

