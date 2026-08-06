Pasteles Las Delicias combina tradición y sabores gourmet en cada creación

El sabor y la creatividad se unen en Pasteles Las Delicias, un emprendimiento que nació con el sueño de la familia Zarría de llevar alegría a través de la repostería y que hoy, después de cinco años, continúa conquistando los paladares de sus clientes.

Entre sus especialidades destacan los pasteles tradicionales preparados con ese sabor casero que recuerda los momentos familiares, además de opciones gourmet con combinaciones innovadoras, perfectas para cumpleaños, aniversarios, reuniones y fechas especiales.

La representante del emprendimiento, Eveling López, explicó que durante estos cinco años han trabajado con pasión para ofrecer productos de calidad, hechos con ingredientes seleccionados y cuidando cada detalle para que sus clientes vivan una experiencia llena de sabor.

Además, para consentir a sus compradores, Pasteles Las Delicias tiene todos los martes descuentos especiales, una oportunidad para disfrutar de sus deliciosos pasteles y postres a precios accesibles.

El negocio está ubicado de donde fue la Sandak Iván Montenegro, dos cuadras y media arriba, donde reciben pedidos y atienden a las familias que desean celebrar sus momentos especiales con un pastel lleno de sabor y cariño.

Para realizar pedidos o conocer más sobre sus productos pueden comunicarse al 7779-9339.

