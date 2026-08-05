Feria Ganadera acelera el comercio y apunta a un nuevo récord de ventas

La Feria Ganadera Internacional 2026, que se desarrolla del 2 al 10 de agosto en Nicaragua, suma su cuarto día, más de 50 millones de dólares en ventas hasta el momento, de acuerdo con datos del Comité Organizador y las propias empresas y ganaderías.

Marcos Umanzor, presidente del comité, destacó que estas cifras en estos primeros días reflejan el impulso comercial del evento, proyectando un incremento superior al 20 % en relación al año anterior.

“La dinamización económica que genera para el país es sin precedentes. Siempre agradecidos con el Buen Gobierno por su gestión para poder montar esta megaferia. El año pasado, la primera Feria Ganadera Internacional facturó alrededor de 100 millones de dólares, este año creemos que vamos a andar por encima de un 20% más. Hoy, reunidos con el resto del Comité Organizador, hablamos de que no son ni la mitad de los días de feria y ya van por encima de los 50 millones de dólares colocados en préstamos”, aseguró.

Ganadería Luz y Sombra en estos días participará en el juicio de ganado Brahman, esperando obtener un buen lugar para poner en alto el nombre de su finca y garantizar mejores ventas a nivel centroamericano y nacional.

“Para nosotros es una gran motivación y satisfacción participar en la feria porque nos impulsa a seguir mejorando como ganaderos, nos impulsa a seguir creciendo, a seguir aprendiendo. Es un aprendizaje cuando viene un juez, cuando competimos, cuando un animal califica o no califica”, dijo Aida Paiz Gutiérrez, de Ganadería Luz y Sombra.

Otro negocio nacional que está presente en la feria ganadera es Capszone. Elianny López, su propietaria, comentó “Somos una marca exclusiva que vende gorras 100 % originales y tenemos el lanzamiento de Legado de Rancho, que está compuesto por 2 modelos de gorras con cristales Swarovski, tanto para hombres como para mujeres, y gracias a Dios nos ha ido muy bien”.