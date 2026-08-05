FORLAND ofrece 10 camiones con 10% de descuento en Managua
Si estás pensando en crecer rápidamente en tu negocio o finca, FORLAND del Grupo Q, te ofrece 10 modernos modelos de camiones de alto tonelaje, en la Feria Ganadera Agostina Internacional 2026, ubicada en el kilómetro 7.5 de la carretera Managua a Masaya.
Francis Urbina, coordinadora de Mercadeo de la marca FORLAND del Grupo Q, destacó que los interesados en un buen vehículo para transportar productos se los puede llevar con facilidad con precio de feria mediante CrediQ y las financieras de país.
FORLAND del Grupo Q, tiene a tu disposición camiones para las toneladas que necesitas transportar a cualquier parte de Nicaragua, con descuentos de un 10% en Feria Ganadera Agostina Internacional 2026. Grupo Q presente en Managua y Chinandega.