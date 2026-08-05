Geyser Express cumple 18 años y amplía envíos a Estados Unidos

Celebrando sus 18 años con presencia en el mercado nacional Geyser Express reafirma que son la mejor opción ofreciendo un servicio rápido y confiable hacia Estados Unidos y otros destinos internacionales.

De Nicaragua para el mundo Geyser Express lleva tus envíos con rapidez

Daniela García, jefa de ventas de la empresa, destacó que uno de los servicios más solicitados es el envío de la «Caja Nica, que llega sin tanto mate», que permiten llevar productos nostálgicos como rosquillas, café, artesanías y bebidas típicas, acercando a los nicaragüenses en el exterior a los sabores y tradiciones de nuestro país.

La caja llega a todo Estados Unidos en un lapso de entre 10 y 15 días aproximadamente, indicó García.

Explicó que, por regulaciones internacionales, no está permitido enviar lácteos ni perfumes, por lo que recomienda a los clientes consultar previamente sobre los artículos autorizados.

Daniela García, jefa de ventas de Gyesser Express

Además de paquetes, Geyser Express ofrece el servicio de envío de documentos desde Nicaragua hacia Estados Unidos y otros países, garantizando un proceso ágil y seguro así como muestras de semilla de café para los productores que deseen enviar sus marcas.

Además pensando en la comodidad de sus clientes, la empresa también cuenta con servicio de delivery en Managua, si la persona no puede trasladarse a una sucursal, un mensajero llega hasta su domicilio o negocio para retirar el envío.

Geyser Express dispone de 10 sucursales distribuidas en distintos puntos del país tales como Managua, Estelí, Matagalpa y León, facilitando el acceso a sus servicios.

Las oficinas principales están ubicadas de Bello Horizonte, iglesia Pío X, 80 metros abajo. Para mayor información o solicitar un envío, los interesados pueden comunicarse al 8411-9158 con horarios de atención de lunes a viernes 8 am a 5:30 de la tarde y los sábados de 8am a 12:30 del mediodía.

Con Geyser Express, tus documentos, paquetes y el cariño de Nicaragua llegan seguros a cualquier parte del mundo, finalizó Daniela García.

