Claro respalda décima edición del Gran Fondo San Juan del Sur

El Gran Fondo San Juan del Sur 2026 celebrará su décima edición con la participación de 300 ciclistas, en una jornada que combinará competencia, aventura y paisajes de la nueva Carretera Costanera.

300 ciclistas rodarán por la nueva ruta costanera de Nicaragua

El evento, respaldado por Claro Nicaragua, se consolidó como una de las citas más importantes del ciclismo nacional, tras iniciar en 2016 con apenas 30 participantes.

La edición 2026 llega después de reunir a 250 atletas en 2025, reflejando el crecimiento de una comunidad ciclista que cada año suma más chavalos, aficionados y competidores de todo el país.

Los participantes podrán escoger entre dos modalidades diseñadas para distintos niveles de preparación y estilos de competencia.

La categoría Open recorrerá 135 kilómetros y tendrá como punto de salida la estación Puma El Coyotepe, en Nindirí.

La modalidad MTB, o bicicleta de montaña, contará con un recorrido de 100 kilómetros, partiendo desde el empalme El Guanacaste, en Granada.

Ambas rutas permitirán disfrutar escenarios naturales y, por primera vez, incorporarán segmentos renovados de la Carretera Costanera.

La organización destacó que cada ciclista que cruce la meta será considerado ganador por el esfuerzo que implica completar cualquiera de los recorridos.

Esta edición también marcará un nuevo capítulo, ya que por primera vez se entregarán premios en efectivo a los primeros lugares de las categorías Open 135 kilómetros y MTB 100 kilómetros, tanto en masculino como en femenino.

Los inscritos recibirán la camiseta oficial del evento y contarán con puntos de hidratación, asistencia en ruta, atención logística y almuerzo.

La meta es que los ciclistas puedan concentrarse en disfrutar el recorrido, medir sus fuerzas y completar el desafío en un ambiente seguro y bien organizado.

Gilda Tinoco, gerente regional de sostenibilidad de Claro Centroamérica, expresó que la compañía se siente orgullosa de respaldar iniciativas que promueven estilos de vida saludables y motivan a los nicaragüenses a superar sus propios límites.

Tinoco señaló que Claro Nicaragua cree en el talento, la perseverancia y las capacidades de los atletas, por lo que reafirma su compromiso de acompañarlos con servicios, productos y experiencias que les permitan mantenerse conectados mientras alcanzan nuevas metas.

Las inscripciones para el Gran Fondo San Juan del Sur 2026ya están abiertas a través del enlace.

Los interesados también podrán conocer más detalles del evento en las redes sociales de Bicimanía Nicaragua.

Con la ruta lista y el desafío planteado, la décima edición del Gran Fondo San Juan del Sur espera a 300 ciclistas dispuestos a escribir una nueva página en la historia del ciclismo nicaragüense.