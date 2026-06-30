Nicaragua acopia 72.7 millones de galones de leche

El sector lácteo en Nicaragua es un eje estratégico para el desarrollo económico local, ya que genera ingresos y empleo mediante el acopio, transformación y comercialización de la leche.

Esta cadena productiva articula plantas industriales y centros de procesamiento artesanal, ambos abastecidos por una amplia red de fincas que proveen diariamente la materia prima esencial para elaborar derivados destinados al consumo nacional y a la exportación.

El monitoreo del Ministerio Agropecuario (MAG) informa que, entre enero y mayo de 2026, el acopio de leche alcanzó los 72.7 millones de galones en plantas lácteas y queseras artesanales. Este volumen es reportado por más de 600 establecimientos a Nivel Nacional.