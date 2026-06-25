Acopio de aguacate a mayo 2026

Los centros de acopio de frutas son el puente entre el potencial del campo y las exigencias de los mercados. Al concentrar volúmenes significativos, los productores fortalecen su poder de negociación lo que contribuye a la estabilización de precios. Además, este modelo genera el incentivo económico necesario para tecnificar los cultivos y aumentar la productividad.

El monitoreo del Ministerio Agropecuario (MAG) registró un acopio de 3.6 millones de unidades de aguacate entre enero y mayo de 2026. Este volumen lo reportan centros de acopio en los departamentos de Masaya y Carazo.