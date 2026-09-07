Nicaragua Emprende 2026 cierra con C$2.9 millones en ventas y más de 14 mil visitantes

Con 150 emprendimientos participantes, más de 14 mil visitantes y ventas aproximadas de 2.9 millones de córdobas, concluyó la novena edición de Nicaragua Emprende 2026, desarrollada durante tres días como espacio de promoción, capacitación y conexión comercial para pequeños negocios del país.

Nicaragua Emprende logra 324 conexiones comerciales y capacita a más de 600 personas

El evento también dejó 324 enlaces comerciales, 296 asesorías especializadas, 96 afiliaciones a la aplicación POKET de Banco LAFISE y la participación de más de 600 personas en talleres y actividades de formación.

Uno de los principales resultados fue la generación de más de 324 enlaces comerciales entre emprendedores y empresas proveedoras de productos, soluciones y servicios.

Además, se brindaron 296 asesorías especializadas con participación de instituciones como la DGI, MIFIC, Usura Cero, INTUR, MINSA, Alcaldía de Managua, Correos de Nicaragua y el Ministerio para la Promoción de Emprendimientos.

Estas asesorías estuvieron orientadas a fortalecer la gestión de los negocios y acercar a los participantes herramientas para su formalización, promoción y crecimiento.

Inteligencia artificial y transformación digital

La transformación digital ocupó un lugar importante durante Nicaragua Emprende 2026.

La agenda incluyó ocho conferencias especializadas sobre marketing digital, comunicación, finanzas, inteligencia artificial, automatización y transformación digital.

También se desarrollaron talleres con más de 600 participantes, enfocados en mejorar estrategias de venta, conocer mejor el comportamiento de los clientes y fortalecer la administración de los emprendimientos.

Como parte de la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas, se concretaron 96 afiliaciones a POKET de Banco LAFISE, una aplicación orientada a facilitar transacciones electrónicas.

Ventas por C$2.9 millones

La interacción entre los expositores y las familias visitantes permitió alcanzar ventas aproximadas de 2.9 millones de córdobas durante los tres días del evento.

El resultado refleja la actividad comercial generada directamente entre emprendedores y consumidores dentro de la plataforma.

Además de los espacios comerciales y de formación, la edición 2026 incluyó demostraciones gastronómicas, presentaciones de las Casas de Cultura, talento juvenil, actividades para niños y espacios de recreación familiar.

El cierre estuvo acompañado por la Fiesta del Emprendimiento, con música y actividades culturales para celebrar los resultados alcanzados durante la jornada.

El Ministerio para la Promoción de Emprendimientos informó que continuará desarrollando programas, capacitaciones, ferias y espacios de comercialización en diferentes partes del país para acompañar el crecimiento de los pequeños negocios.