Nicaragua Emprende 2026 cierra con C$2.9 millones en ventas y más de 14 mil visitantes
Con 150 emprendimientos participantes, más de 14 mil visitantes y ventas aproximadas de 2.9 millones de córdobas, concluyó la novena edición de Nicaragua Emprende 2026, desarrollada durante tres días como espacio de promoción, capacitación y conexión comercial para pequeños negocios del país.
El evento también dejó 324 enlaces comerciales, 296 asesorías especializadas, 96 afiliaciones a la aplicación POKET de Banco LAFISE y la participación de más de 600 personas en talleres y actividades de formación.
Uno de los principales resultados fue la generación de más de 324 enlaces comerciales entre emprendedores y empresas proveedoras de productos, soluciones y servicios.
Además, se brindaron 296 asesorías especializadas con participación de instituciones como la DGI, MIFIC, Usura Cero, INTUR, MINSA, Alcaldía de Managua, Correos de Nicaragua y el Ministerio para la Promoción de Emprendimientos.
Estas asesorías estuvieron orientadas a fortalecer la gestión de los negocios y acercar a los participantes herramientas para su formalización, promoción y crecimiento.
Inteligencia artificial y transformación digital
La transformación digital ocupó un lugar importante durante Nicaragua Emprende 2026.
La agenda incluyó ocho conferencias especializadas sobre marketing digital, comunicación, finanzas, inteligencia artificial, automatización y transformación digital.
También se desarrollaron talleres con más de 600 participantes, enfocados en mejorar estrategias de venta, conocer mejor el comportamiento de los clientes y fortalecer la administración de los emprendimientos.
Como parte de la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas, se concretaron 96 afiliaciones a POKET de Banco LAFISE, una aplicación orientada a facilitar transacciones electrónicas.
Ventas por C$2.9 millones
La interacción entre los expositores y las familias visitantes permitió alcanzar ventas aproximadas de 2.9 millones de córdobas durante los tres días del evento.
El resultado refleja la actividad comercial generada directamente entre emprendedores y consumidores dentro de la plataforma.
Además de los espacios comerciales y de formación, la edición 2026 incluyó demostraciones gastronómicas, presentaciones de las Casas de Cultura, talento juvenil, actividades para niños y espacios de recreación familiar.
El cierre estuvo acompañado por la Fiesta del Emprendimiento, con música y actividades culturales para celebrar los resultados alcanzados durante la jornada.
El Ministerio para la Promoción de Emprendimientos informó que continuará desarrollando programas, capacitaciones, ferias y espacios de comercialización en diferentes partes del país para acompañar el crecimiento de los pequeños negocios.