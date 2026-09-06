Nicaragua Emprende 2026: Inteligencia artificial y marketing digital

Con la participación de 150 emprendedores de distintos departamentos del país, Managua es sede del 4 al 6 de septiembre la novena edición de Nicaragua Emprende 2026, una plataforma dedicada a promover micro, pequeñas y medianas empresas, así como iniciativas vinculadas a la economía creativa.

La edición de este año incorpora con mayor fuerza la modernización tecnológica, con capacitaciones sobre inteligencia artificial aplicada a los negocios, marketing digital, redes sociales y posicionamiento en plataformas globales.

Durante la inauguración se informó que la convocatoria recibió más de 300 solicitudes, de las cuales fueron seleccionados 150 proyectos emprendedores.

La oferta incluye productos de gastronomía, artesanía tradicional, moda, arte contemporáneo e innovación agroindustrial, además de propuestas desarrolladas por pequeños negocios que buscan ampliar su presencia en nuevos mercados.

Uno de los datos destacados es que el 80% de los expositores participa por primera vez, reflejando la incorporación de nuevos emprendimientos a la plataforma.

Inteligencia artificial y redes sociales

Representantes de la organización y de la Comisión Nacional de Economía Creativa señalaron que Nicaragua Emprende ha evolucionado de una feria expositiva hacia un espacio de formación y fortalecimiento empresarial.

“Estamos apostando siempre por la digitalización, el marketing digital y esas nuevas tendencias que el mercado muchas veces nos obliga a ir actualizando”, expresó Frania Peralta, secretaria general para el Ministerio de la Promoción de Emprendimientos.

Los programas de capacitación de esta edición incluyen herramientas de inteligencia artificial, estrategias para redes sociales y técnicas para mejorar la presencia digital de los negocios.

Emprendedores buscan llegar a más clientes

Para los participantes, las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para promocionar productos y atraer nuevos consumidores.

“Ahora todo es conectado a las redes sociales, entonces uno debe darse a conocer y es importante, porque mucha gente tal vez no tiene tiempo de ir a tu negocio en físico y ve el Facebook y ya encuentra las promociones”, explicó a Xinhua Karen Ruiz, expositora del área textil.

Ruiz también destacó que la digitalización permite ampliar la forma de presentar los productos creativos.

“En mi caso, como pintora, no es solo estar en el caballete y pintar lienzos, sino que es plasmar el arte y llevarlo a diferentes plataformas, diferentes soportes”, señaló.

Emprendedores destacan capacitación y acompañamiento

Los participantes señalaron que el acompañamiento institucional y la capacitación técnica les han permitido profesionalizar sus marcas, mejorar empaques y elevar estándares de calidad, facilitando nuevas oportunidades comerciales.

“Esta plataforma va de la mano con los negocios, y claro que sí se puede emprender en Nicaragua. Todo es que tengamos una idea que nos apasione, que nos guste, y que realmente queramos brindar un producto de calidad”, comentó a la agencia de noticias china Xinhua Diana González, expositora del sector alimentos.

Nicaragua Emprende 2026 también contempla ruedas de negocios y espacios de networking, donde los participantes pueden establecer contactos con compradores, proveedores y potenciales aliados.

Además, entidades gubernamentales brindan asesoría relacionada con la formalización y fortalecimiento de negocios.

En el encuentro participan igualmente empresas privadas y redes universitarias, integrando distintos actores vinculados al desarrollo de emprendimientos y de la economía creativa en Nicaragua.

Fuente: Xinhua